可編程邏輯閘陣列（FPGA）廠一元素（6842）今日公告2021年全年財報暨股利政策。2021年合併營收為10.22億元，稅後淨利為0.36億元，均創下歷史新高表現，且較2020年分別成長15.85％、4.99％，每股稅後盈餘（EPS）為1.79元。

一元素2021年營收獲利均創新高，主要受惠客製化IC設計驗證平台、人工智能及無線通訊網路等設計服務與解決方案銷售持續提升，隨FPGA晶片缺貨問題緩解，公司FPGA相關設計服務及產品將逐步加溫。以目前訂單狀況來看，下游客戶FPGA設計服務訂單持續增加，公司近期並推出多款金融科技、智慧製造及無線通訊等高速運算應用整合方案，公司今年FPGA設計服務發展動能可期。

一元素為美國半導體大廠賽靈思（Xilinx）大中華區最大的認證培訓服務夥伴，多年來以可編程邏輯閘陣列（FPGA）系統單晶片（SoC）為核心技術，自主研發各類高速運算平台，並整合相關硬體電路與軟體設計服務，依照客戶不同規格需求，量身製造具備即時調整修改功能的設計工具及整合方案，有效降低下游客戶的研發成本，縮短終端產品上市時間，搶攻高階利基型應用市場。

一元素表示，公司除了提供客戶FPGA設計服務外，亦提供電子設計自動化（Electronic Design Automation，EDA）晶片設計驗證平台，公司自2018年起加入全球第一大EDA原型驗證系統HAPS Connect Program (HCP)合作夥伴，成功打入全球EDA產業供應鏈，提供下游IC設計客戶各式HAPS高速傳輸模組與次系統，預估隨半導體高階製程單晶片的設計複雜度與可調變性提高，公司EDA設計相關服務可望持續成長，挹注整體營收獲利貢獻。

一元素董事會今日亦同步通過2021年度盈餘分配案，將配發1.25元現金股利，配發比率高達70％。公司對未來展望持樂觀審慎態度，主要在於IC設計驗證平台、高階無線通訊及智慧製造相關整合方案訂單持續增加，公司今年並將切入更高運算效能需求及軟硬體整合的金融科技及智慧醫療等解決方案，均可望為公司營運再添成長動能。