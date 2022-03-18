電子檢測廠商東研信超（6840）公告2021年合併營收8.25億元、年成長24％，歸屬母公司淨利1.29億元、年增254％；每股稅後盈餘（EPS）5.62元。2021年營收、稅後淨利、EPS皆創下歷年新高。

回顧東研信超2021年營運概況，全年產品營收結構為測試及報告收入68.4％、安規收入16.3％、國際市場准入認證收入14.9％，毛利率攀新高達55％，較2020年增加6個百分點，拉動營益率19％、淨利率16％，皆較2020年大幅成長，呈三率三升。 此外，東研信超董事會通過2021年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利2.6元，以EPS 5.62元計，配發率達46％；依今日收盤均價111.5元計，現金殖利率為2.33％。

展望未來，東研信超看好5G、WiFi6／6E市場發展，將持續布局5G、WiFi6/6E技術測試服務，並擴大人才招募，強化專業檢測能力，擴充檢測產能拉高公司接單量，保持相關檢測業績成長動能。

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