中租控股（中租-KY）旗下中租迪和於3月18日與第一銀行等5家金融機構完成3年期新臺幣52億元聯貸案簽約；該聯貸案係由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，合作金庫銀行共同主辦，另有臺灣土地銀行、臺灣中小企銀及玉山銀行參貸，聯貸資金主要用以充實中期營運資金及發行有擔保普通公司債所需。

第一銀行積極將ESG（環境、社會、公司治理）結合經營策略，本聯貸案納入中租控股ESG指標連結利率條款，依ESG的表現，給予相應之減碼，以鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

中租迪和為國內租賃暨分期付款市場之領導廠商，創立至今已45年，除核心業務租賃外，近年採多角化經營策略，持續投入新產品開發及新市場拓展，更跨足太陽能電廠領域且持續深耕；母公司中租控股致力於永續經營、落實企業社會責任及ESG，並獲得外部肯定，自2020年起，連續2年入選道瓊永續指數(DJSI)「世界指數」及「新興市場指數」成分股，2021年，在世界指數綜合金融類獲全球排名第四。

第一銀行母公司第一金控已連續四年入選DJSI「世界指數」成分股、連續六年入選「新興市場指數」成分股，名列臺灣銀行業第一名；面對氣候變遷風險，自2018年導入氣候相關財務揭露(TCFD)，2021年發布TCFD報告書，為金融業唯一取得英國標準協會Level-5+最高等級認證。

展望未來，第一銀行將持續拓展並實踐ESG，擴大金融業在財務供應鏈之永續影響力，與供應商、客戶共同落實環境永續，貫徹「永續金融，第一品牌」的發展目標。