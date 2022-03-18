高雄市不動產開發公會18日召開第15屆第一次會員大會，改選理監事，選任常務理事之後，推選華友聯董事長陸炤接任理事長職位，陸炤廷除了關心目前的房市供需、政策打炒房議題，並將對「展延開放空間容積獎勵期限」等具有急迫性的3項高雄建築法規，向高雄市政府提出建議，希望做成合宜的法令變更，顧及會員建商的權益。

18日當選高雄市不動產開發公會理事長的陸炤廷表示，目前的國內房市狀態是，全球流動性充沛以及國內強勁民間投資、預期心理，加上部份投機炒作，帶動購屋需求增加，扮演供給面的建商，則有土地價格走高，營建材料與工資等成本上揚的壓力，因而推升新屋價格。

他說，在經濟基本面支撐、預期心理、以及哄抬炒作之下，中南部因有台積電設廠的利多加持，近年房市以中南部較熱，由於房市的過熱，政府為了避免人為市場炒作，2020年底以來，央行已經四度祭出選擇性信用管制，內政部、財政部、金管會等相關部會，也都有推出配套措施，希望遏止炒房風氣，健全房地產市場。

陸炤廷指出，為了避免政府與消費者對建築業界的誤解，身為高雄市不動產開發公會理事長，有必要負起社會責任，作為政府與消費者之間的橋樑，讓房地產市場走向更健康，讓業者與消費者的心聲，能讓政府更清楚，帶動良性循環，讓政府、業者、消費者，共創三贏局面。

他說，在內部方面，公會資訊將透明化，讓會員瞭解公會活動及發展，凝聚會員向心力，共同推動會務發展，對外的公共事務部份，除了參與社會公益，環境保護，讓社會居住環境更美好之外，公會將建議政府廣建社會住宅，解決年輕人剛出社會住的問題、以及提供首購族更優惠的房貸條件與利息，讓買房不成為年輕人壓力。

至於建築業缺工、缺料等問題，陸炤廷則建議，與南部各大院校合作，培養建築業所需各項人才，避免成本過度膨脹及人才斷層的問題，而與高雄市政府相關的部份，則有3項具有急切性的不合時宜法令，將建議修改，為會員爭取應有的權益。

包括展延開放空間容積獎勵期限、放寬容積移轉繳交代金比率及主要計畫地區的容積移轉限制、以及變更環狀輕軌增額容積及捷運黃線容積獎勵，陸炤廷表示，這是公會加強與政府部門聯繫溝通，瞭解政府各項公共政策的計畫，並建立溝通管道，隨時反應業界所面對問題的做法之一。