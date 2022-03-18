中央銀行自111年3月17日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.25個百分點。合作金庫商業銀行為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前經濟狀況及預期未來利率走勢，決定調整各天期存款牌告利率，並自111年3月21日起實施。

活期性存款：活期存款之一般及大額均調升0.04個百分點。活期儲蓄存款之一般、大額均調升0.1個百分點、媒體薪資轉帳戶調升0.01個百分點。

一般定期存款與定期儲蓄存款方面：

機動利率：一般定期存款：1個月期至3年期各期別均調升0.25個百分點。

一般定期儲蓄存款：1年期至3年期各期別均調升0.25個百分點。

固定利率：一般定期存款1個月期至3年期各期別：1個月期至8個月期各期別均調升0.25個百分點；9個月期調升0.27個百分點；10個月期至1年期各期別均調升0.28個百分點；2年期調升0.27個百分點；3年期調升0.28個百分點。

一般定期儲蓄存款1年期至3年期各期別：1年期調升0.29個百分點；2年期調升0.285個百分點；3年期調升0.3個百分點。

大額定期存款與定期儲蓄存款：大額定期存款：1個月期至3年期各期別機動及固定利率均調升0.05個百分點。

大額定期儲蓄存款：1年期至3年期各期別機動及固定利率均調升0.05個百分點。