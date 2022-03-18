網紅張舒晴臉蛋神似大陸女神高圓圓，因此有「嫩版高圓圓」封號，而她身高168公分擁有34C完美身材，光是IG就超過63萬粉絲，每每曬照都美暈一片；日前張舒晴過28歲生日，在IG上傳被禮物山包圍的照片，穿著深V閃亮亮洋裝，白皙雪乳快掉出來，養眼畫面看了臉紅心跳。

16日人氣網紅張舒晴過26歲生日，她在IG分享多張收到的禮物祝福照，感恩地表示，「謝謝我的媽媽在1994.03.16把我生下來，讓我來到這世界有這麼多寵愛我的人」；她也點名家人、閨蜜、朋友和粉絲們一直支持著她，最後不忘祝大家平安健康快樂。

有嫩版高圓圓封號的張舒晴日前過28歲生日，性感穿搭雙球快掉出。(圖/ 摘自張舒晴IG)

畫面中張舒晴穿了一件亮晶晶的細肩帶深V洋裝，大方展現好身材，胸前深V設計讓她的C罩杯傲人雙球特別耀眼，隨時都快掉出來一樣，加上鎖骨線條，畫面養眼又性感；底下也有許多粉絲留言祝福，更大讚張舒晴太美，「女神真迷人」、「這樣也太辣了吧」、「希望妳每天都能快快樂樂的」。

張舒晴在模特兒界以九頭身比例和美腿聞名，34C、23、34的完美完金身材，還有一張神似高圓圓的明星臉，讓她獲得不少廠商青睞，成為相當受歡迎的模特兒；而她對自我也很嚴格，先前曾分享做TABATA爆汗健身運動的影片，證明外貌是靠努力得來的。