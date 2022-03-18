中嘉寬頻新視波有線電視在3月17日，開設「主播初上 主角換我當」全新媒體的體驗課程。（主辦單位提供）

自媒體當紅，80歲的爺爺奶奶當網紅、Youtuber、主播不再是夢想，中嘉寬頻新視波有線電視在3月17日，開設「主播初上 主角換我當」全新媒體的體驗課程，由專業主播、直播老師帶著退休族群一起上課體驗，課程好玩又有趣，讓爺爺奶奶輕鬆入門當主播。

課程一開設，永和區民權社區理事長邱秀蘭立刻帶領25名長輩一起報名參加。理事長邱秀蘭表示，民權社區一直都有上一些手機拍照及剪輯的課程，這次「主播初上 主角換我當」課程十分有趣又豐富，上了課才知道原來有這麼多種好玩又有趣的自媒體平台，當然第一次體驗當主播、上台報新聞，讓人感到興奮又緊張，這次的課程是一個很難得的人生經驗。透過這次的課程也認識了許多流行的媒體，有Youtube、直播(Elelive)、TikTok等都非常的有趣，林宗生老師課程中幫民權社區開設了Youtube頻道，學習到拍攝影片和經營頻道的知識，以後就可以將社區活動影片放到頻道中分享給大家。

很多長輩第一次體驗擔任新聞主播，民權社區總幹事李後存特別正式穿上西裝打上小領結，挑戰用台語播報新聞，主播味十足，現場也獲得大家的讚賞。學員退休的林老師表示第一次體驗擔任新聞主播，第一次報新聞還是很緊張的，由專業主播趙世淵老師的引導下順利完成了人生的第一次播報新聞，能參加這次的課程真的有很多收穫。

上直播課程中，直播主糖糖老師帶著大家一起體驗UP直播，學員陳大姐現學現開起了自己的直播頻道，開心的表示直播真的好好玩，除了可以看到許多直播主唱歌、跳舞，以後自己也可以開直播唱歌跳舞給大家看。

TikTok蓉蓉老師也帶著學員們一起跳時下TikTok流行的告白舞，帶著大家一起拍短視頻影片，學員明英大姊表示第一次體驗TikTok，原來裡面有跳舞、做菜、唱歌、化妝、帶貨商品等這麼多有趣的影片，經過老師教導才了解，拍攝TikTok影片這麼簡單，這次的主播課程真的好有趣又好玩，學到很多東西，覺得退休後的生活會更加好玩，自己也可以拍個短影片來玩。

中嘉寬頻新視波有線電視總經理徐雪玲表示，我們身為在地媒體除了關懷地方、服務社區，也身負媒體傳承，同時也有推廣CH3公用頻道，普及媒體知識及素養的責任，所以特別舉辦「主播初上 主角換我當」退休族群的課程，邀請專業老師讓課程更加豐富多元，讓學員可以快樂學習，體驗各種新的自媒體主播，當然這次課程中學員們所發表的成果也將放在CH3公用頻道中播出，也歡迎社區及學員將製作的影片投稿到CH3公用頻道播出。如新北市各大社區發展協會、社團等對於這次的課程有興趣，請洽詢(02)2927-2000分機8809報名。