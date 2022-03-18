新華社18日報導，中國科研團隊透過「中國天眼」FAST觀察並計算出「快速電波爆發」（Fast radio burst，FRB）的起源證據，這一發現於18日刊登於國際權威學術期刊《科學》雜誌。

中國科學院國家天文台研究員、「中國天眼」首席科學家李菂介紹，快速電波爆發是一種能量極強、射電波段的電磁波爆發，是一種宇宙中的極端爆炸。「快速電波爆發在幾毫秒時間裡釋放的能量相當於太陽幾天甚至一年內釋放的能量。研究這種極端爆炸的產生機制，可能對物理學和天文學產生革命性影響。」李菂說。

此前科學家觀測發現，一些快速電波爆發會重複爆發。對於這個宇宙深處「神祕訊號」起源，科學家有很多理論推測，至今尚未認證。之江實驗室研究專家馮毅表示，快速電波爆發的起源有眾多理論模型，但缺乏觀測證據。本次研究通過關鍵觀測證據證明，重複快速電波爆發處在類似超新星遺跡的複雜環境中。

據介紹，這次研究中，研究團隊測量了5個快速電波爆發，加上對國際最新研究結果的總結，一共獲得了21個快速電波爆發樣本，樣本中的重複快速電波爆發，都滿足研究團隊提出的理論解釋。

李菂說：「這項工作充分結合了『中國天眼』的高靈敏度優勢和國際熱點前沿的豐富觀測資源，為構建完整的重複快速電波爆發起源模型提供了重要的觀測基礎。『中國天眼』的持續深度監測結合其他先進設備，有望在未來回答關於快速電波爆發起源的一系列關鍵問題。」