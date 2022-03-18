儘管跌幅放大至12％，倫敦金屬交易所（LME）的3個月期鎳價周五不敵賣壓，開盤沒多久再度亮燈跌停，本周恢復交易以來已連跌3根跌停板，波段跌幅深達25％。鎳市動盪引發交易員對LME的不滿，但投資專家坦言，LME的市場地位難以取代。

根據路孚特的報價，LME鎳期周五剛開盤價格就下殺至每公噸36,915美元跌停板，跌幅12％。

上周二期鎳開盤短短幾個小時暴漲逾1倍，每公噸報價一舉飆破10萬美元的新天價，LME隨即以行情短線震盪過劇為由宣布暫停交易。

直至本周三才又恢復交易，LME並宣布當日漲跌幅限制為5％，一開市就跌停鎖死，LME之後以系統問題為由又暫停交易，當天下午才又開放買賣。周四漲跌幅放大至8％，依然直接下殺跌停板。

LME執行長張伯倫（Matthew Chamberlain）周三鎳市恢復交易開盤前受訪時指出，「眾多投資人受到暫停交易的影響，交易所對此非常重視，後續要做的是確保未來不會再發生。」

他進一步表示，「LME以市場穩定為第一優先要務，因此才會刻意縮小每日漲跌幅限制，一旦交易所認為市場趨於穩定後，漲跌幅很快就會放大。」

妖鎳之亂始於俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家對俄國進行制裁，由於俄羅斯為商品生產大國，市場擔心供應可能斷鏈，引發商品價格全面飆漲。除了能源外，俄羅斯還是全球金屬與穀物生產與出口大國，鎳產量並為全球第三大。

此外，LME期鎳暫停交易逾一個星期，全球鎳市市場氛圍更加恐慌，有些投資人原本希望轉至上海期貨交易所進行交易，卻發現面臨諸多問題，凸顯LME在全球鎳市的地位難以取代。

專家指出，對於外籍人士來說，在上海期貨交易所進行交易需克服貨幣、語言以及關稅等各項問題。上海交易所以散戶投資人為主，而 LME則以金融機構、生產商和工業用戶為交易大戶。