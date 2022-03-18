新北市刑大「科偵教育訓練」邀請業界知名資安專家以及幣託科技公司經理蒞臨授課。（新北市刑大提供）

因應網路科技時代來臨及當前犯罪手法不斷演進，新北市警局採取「科技建警，偵防並重」的治安管理策略，自107年起培訓警專科技偵查科畢業生，推行分局「科偵小隊」，並落實科技偵查人才教育訓練，提升員警知能及強化偵辦各類科技偵查案件技能，增進專業網路偵查蒐證技巧，以應查緝各類網路案件之需。

「科偵教育訓練」邀請業界知名資安專家以及幣託科技公司經理蒞臨授課，內容包括網路追蹤分析、暗網情蒐、虛擬貨幣分析等新興科技犯罪重要趨勢解析。

另有鑑於111年公職人員大選將於11月26日舉行，警方查緝網路爭議（假）訊息、選舉賭盤等查賄制暴為重點工作，特再邀請刑事警察局、臺北市刑大遴派經驗豐富第一線同仁，以實務案例指導偵查技巧，課題新穎並加以實機操作，倍受同仁好評，國道警察、保二總隊、高雄、桃園的同仁紛紛踴躍報名，實務與技術結合，為期3天的課程學員與講師互動熱烈，回響不斷。

新北市刑大「科偵教育訓練」邀請業界知名資安專家以及幣託科技公司經理蒞臨授課。（新北市刑大提供）

推行科偵專責以來，藉由數位證物鑑識勘察、公開情資來源運用、數據分析等科技偵查技巧，協助破獲「林口分局殺人焚案、館長遭槍擊案、蘆洲分局ATM強盜案、淡水分局角頭遭槍擊致死案、緝毒護台1172海洛因毒品案」等多起重大刑案，且於疫情期間更是追查網路張貼假訊息及協尋失聯確診者(814人)行蹤，均展現出訓練的成效與科技偵查的專業能力。

新北市警局刑事警察大隊大隊長蕭瑞豪於課後座談會廣納學員寶貴意見，同時鼓勵新進科技偵查人員應善用科技、網路偵查技術結合監視器、跟監埋伏等傳統偵查技巧，相輔相成，「知彼知己，百戰不殆」期能快速且有效打擊各類犯罪，壓制犯罪氣焰。