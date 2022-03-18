金寶董事長許勝雄自肥獨子許介立認購金寶庫藏股案，在立委窮追猛打下，金管會開罰了！金管會證期局近日公布裁罰，針對許介立認購庫藏股的合理性、許介立同時兼任金寶公司董事、泰金寶策略長等情事，認定違法，因而對許勝雄開罰72萬元。至於許勝雄透過人頭違法認購員工認股權證一事，證期局表示還在調查中，是否開罰要視查處事證再定論。

據鏡週刊報導，2021年金寶集團內部員工爆料，許勝雄獨子許介立是泰金寶副董，代表資方本不能認購金寶庫藏股，但許勝雄為了讓許介立能認購金寶庫藏股，竟授意經營團隊替許介立在孫公司泰電通虛設策略長職位，藉此認購金寶員工庫藏股，以及領取泰電通的薪資、員工分紅獎金和年終獎金，共認購金寶庫藏股6,257張，獲利2,900萬元，爆料員工認為這是占員工、股東便宜。

立委林岱樺對此案窮追不捨，在2022年3月9日於立院財政委員會質詢時，提出「深喉嚨」錄音帶，內容提及金寶總經理陳威昌、協理許文漢討論讓許勝發兒子許介立掛策略長，以獲配高達6,257張庫藏股等勁爆內幕，要求金管會限期嚴辦。

金管會在2022年3月17日作出裁處。金管會證期局官員指出，金寶公司在2021年3月30日經董事會決議通過庫藏股轉讓員工議案，董事許介立為該次庫藏股轉讓對象，與該項議案有自身利害關係，卻沒有在董事會說明利害關係及於討論與表決時迴避，已違反公開發行公司董事會議事辦法第16條第1項規定，核處24萬元。

另查金寶公司轉讓庫藏股予董事許介立時，未經薪酬委員會依許介立個人表現、公司績效及行業特性等事項，評估給予數額之合理性，也已違反股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第7條規定，核處24萬元。

此外，許介立同時任職於泰金寶電通股份有限公司擔任策略長，但金寶公司卻未就此兼職情事提請董事會討論後對股東會說明其行為之重要內容並取得許可，核有違反董事會議事辦法第7條第1項規定，核處罰鍰24萬元。

金管會指出，依證券交易法第178條第1項第6款、第9款及第179條規定，對金寶負責人許勝雄處罰鍰新臺幣72萬元。