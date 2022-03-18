在美國和部分盟友宣布封殺俄羅斯石油後，俄油出口不減反增。機構統計，俄羅斯海上原油3月出口量，與2月相比，每日增加35萬桶，每日平均達到近300萬桶，而3月成品油出貨量每日超過200萬桶。同時，還有更多的俄羅斯油輪正開往中國和印度。

路透報導，目前雖然只有包括美國、加拿大、澳洲在內的少數國家，徹底封殺俄羅斯石油。但是一些歐洲買家如今也對俄羅斯石油保持距離，以免名譽受損或牽涉法律問題。

市場分析，西方國家制裁俄羅斯，促使一些客戶停止採購俄羅斯石油，引發市場對全球供應鏈的擔憂。而美國封殺俄羅斯石油及天然氣，可能會使得更多在海運途中的貨物失去買家，只能在海上漂泊。

油輪跟蹤機構Petro-Logistics執行長Daniel Gerber指出，不僅觀察到沒有目的港的貨物，還發現一些貨物易主的跡象，有一艘油輪的買家從西方石油巨頭換成中國公司。此外，印度自2021年11月以來首度進口俄羅斯產烏拉爾原油（Urals），3月至今平均進口量每日超過25萬桶。但更令人驚訝的是，還有一些產品正運往美國。