高齡90歲的布袋戲國寶大師陳錫煌（左五）在屏東戲曲故事館開展。（謝佳潾攝）

高齡90歲的布袋戲國寶大師陳錫煌，有感傳統文化漸漸流失，至今仍投身布袋戲教學，學生從7歲至70歲不等，足見其對台灣戲曲的貢獻，18日在屏縣府的邀請下至屏東戲曲館開展，也為戲曲文化搖籃的潮州鎮增添光彩。

屏縣府指出，「輝煌90 技藝傳承：陳錫煌的昨日、今日與明日」展覽，由跟著陳錫煌老師學習布袋戲37年的弟子黃僑偉，帶著12歲的兒子黃諾恩，現場表演一段布袋戲揭開序幕，陳錫煌老師在台下半觀賞半指導，傳承感十足，令人動容。

陳錫煌出身布袋戲世家，13歲開始學藝，出師後便投身教學不遺餘力，至今90歲仍可見到他穿梭課堂、教授布袋戲的身影，他始終秉持有教無類的態度，不藏私地將獨門技藝一一傳授。

他在擔任台北偶戲館駐館藝術家的11年間，有近千名來自各行各業的偶戲愛好者向他拜師學藝，年齡層遍及一個世代，從國小一年級到70多歲的阿公、阿嬤都有，大家齊聚一堂學習布袋戲傳統技藝之餘，也努力設法將布袋戲發揚光大。

陳錫煌對布袋戲的貢獻，屏縣府敬佩不已，特地邀他至屏東戲曲館開展，以昨日、今日與明日等3大主軸呈現，「昨日」以傳統概念出發，展品有陳錫煌老師的刺繡、衣帽作品，以及修復的台北偶戲館館藏18尊戲偶。縣府說，盼藉由傳統修復技藝的思維，彰顯出傳統藝術一筆一畫、一針一線的樸實手感美學。

而「今日」是傳承概念，集結陳錫煌老師推動10餘年的掌中技藝傳習計畫中的各種創作，「明日」則以創新為出發，展示他們如何以傳統為根基，打破藩籬，替布袋戲藝術創造出別於過往的嶄新樣貌，縣府說，展期即日起至10月30日止，歡迎民眾踴躍前往參觀。