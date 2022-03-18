美國眾議院17日以壓倒性表決結果批准法案，取消俄羅斯與白俄羅斯的貿易「最惠國待遇」，為提高更多俄國產品進口關稅鋪路，藉以弱化俄國經濟實力，升高制裁俄國侵烏的力度。

眾議院周四以424票贊成、8票反對的結果，通過撤銷俄羅斯與白俄羅斯的「永久正常貿易關係」（PNTR）地位，即以往所稱的「最惠國待遇」（MFN）。該法案尚須送交參議院表決，參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）曾說，撤銷俄國 「最惠國待遇」法案在眾院通過後，參院也將盡速批准。

美國早前已禁止俄羅斯的石油、液化天然氣、海鮮、酒類和鑽石進口，眾院周四通過的新制裁法案，會使俄製鋼鐵、鋁材、夾板產品的進口成本變貴。俄製產品被課高關稅，將加重美國企業的成本，因而失去競爭力。

美國國會通過這項立法後，等於自動將俄國進口產品關稅提高到非世貿組織稅率，同時授權拜登總統宣布，對俄國和白俄羅斯產品課徵高關稅。

威利萊茵律師事務所（Wiley Rein）專攻國際貿易法的合夥人布萊特比爾（Timothy Brightbill）指出，大部分產業的企業可尋求其他供應源，因此美俄暫時中止正常貿易關係，對美國消費者的衝擊不大。

他表示，大多數美國消費者寧可多付一點錢，確保他們購買的產品和原物料，不會變相支持俄國及普丁政府。他另提到，撤銷俄國「最惠國待遇」也是向北京傳遞強烈訊息，美國不會容忍中國對台灣採取敵對行為。

美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員鮑恩（Chad Bown）認為，美國上周頒布俄國石油進口禁令後，俄國關稅地位改變的衝擊，恐怕是象徵性成分居多。他說：「看看數據就知道，我們從俄國輸入的東西並不多。」

世界銀行資料顯示，2020年美國自俄國進口的非石油產品，以鈀金、生鐵、銠金、鑄造鋁合金、夾板、化肥占最大宗。