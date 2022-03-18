房地產「代銷天王」愛山林（2540）去年獲利狂飆！今（18）日召開董事會，通過2021年合併財報，全年每股稅後純益達7.02元，董事長祝文宇股利配發超霸氣！董事會決議，每股發放高達10元，比其他建商業主都還阿沙力！包括現金股利3.5元、股票股利6.5元，盈餘配發率高達1.4倍。
依今天收盤價104元計，現金殖利率達3.36％。
愛山林今天召開董事會，通過去年合併財報，合併營收達55.21億元，營業毛利達23.15億元，營業利益達16.54億元，稅前淨利15.10億元，本期淨利11.32億元，歸屬於母公司業主淨利為11.32億元，每股稅後盈餘達7.02元，刷新最近八年最高紀錄。
愛山林董事會決議大手筆配發股利，包括：盈餘分配現金股利1元，資本公積發放現金股利2.5元，盈餘轉增資配股6元，及資本公積轉增資配股0.5元。合計共現金股利3.5元、股票股利6.5元，總計高達10元。
愛山林今天董事會並決議，訂於6月30日召開股東會。
愛山林目前代銷案量逾2,000億元存量，其中還握有多筆自地自建自售的開發案。
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