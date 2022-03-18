長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭梁育誌性侵勒斃並棄屍，法院18日一審宣判梁育誌死刑、褫奪公權終身；女大生的父親隔空傳訊息說「判決如我所願，但終究是一審，一切來言之過早」，他說殺女之仇早日得報，希望女兒安息。

據ETtoday報導，女大生的父親透過訊息回應，「今天的判決如我所願，但終究是一審，一切來言之過早，願司法還我公道，殺女之仇早日得報，願XX（女大生姓名）得以安息」；此外校方在第一時間於Line群組告知女大生家屬凶嫌遭判死的訊息，鍾母傳訊息說「謝謝大家的幫忙，大家辛苦了！」

台南市長黃偉哲則說，命案發生到現在已經超過1年多了，希望法治得到彰顯，家屬心靈得到撫慰，社會公平正義得到伸張，對於加害人這種行為，「在我心裡其實很難原諒他，現在司法已經判他死刑了，我們尊重。」

據了解，梁育誌首次庭訊時雖然承認性侵鍾女，但否認殺人，僅說是不小心殺害鍾女，檢方則轉達被害家屬要求將梁男判決死刑的訴求，梁父則曾告訴媒體，兒子在被關押期間曾經寫信回家，說要「以命償命」。目前梁男父母鮮少出入住家，原本經營的機車行無固定開業時間，大部分時間均在他地作工，鄰居對於梁家人的處境相當不捨。