俄烏戰爭情勢陷入膠著，烏克蘭安全局公布一段俄軍與其母親的電話錄音，該名士兵透露他的同袍正在尋找烏克蘭軍「7.62公釐子彈」，然後射擊自己，假裝中彈，以便成為傷兵被送回家。軍事專家施孝瑋表示，此次俄烏之戰，俄軍在戰場上會在身上纏膠帶，那是因為俄烏的制服很像，甚至雙方的子彈也都一樣；因此當他看到俄軍假裝中彈的新聞，感覺怪怪的。

施孝瑋18日在《國民大會》節目中表示，在俄烏戰場上，俄羅斯的軍人穿上制服時，都喜歡在身上纏著膠帶，是因為他們和烏克蘭穿的制服很像。俄烏都是前蘇聯國家軍事架構，俄軍跟烏克蘭用的槍其實是一樣的，都是AK-74系列，子彈也都一樣，而且是5.45公釐。所以「7.62公釐子彈」這個新聞一出來，他就感覺怪怪的。

施孝瑋還指出，烏克蘭大建制部隊在開戰初期就傷得很嚴重，現在都是靠著游擊部隊或狙擊手，化整為零作戰。俄羅斯就派出「遊蕩彈藥」無人機在空中偵測，當確定是烏克蘭軍人，不是俄羅斯軍人，無人機就衝下去把對方擊毀。

施孝瑋指出，因為烏克蘭部隊化整為零，美國現在提供「彈簧刀」無人機，來應對俄羅斯軍隊的「遊蕩彈藥」，藉以阻滯俄軍的行動。