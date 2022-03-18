中國外交部18日例行記者會上，對於法新社駐北京記者頻頻追問中方俄烏衝突造成平民傷亡立場，發言人趙立堅借力使力，卯起來以問題回答問題，連問外媒「為什麼美國人一直在對中國進行汙蔑抹黑？」等6個為什麼，一吐為快。

澎湃新聞報導，記者會上，法新社記者提問：美國總統拜登斷言，俄羅斯軍隊在烏克蘭故意襲擊平民，犯下戰爭罪。美國國務卿布林肯昨天重申這一觀點。你剛才提到中方了解烏克蘭遭到破壞和平民傷亡的情況。請問中方對於這些傷亡是由俄軍造成的這一點，是否感到關切？如果可能的話，能否避免探討在過去的衝突中美國行動可能造成的平民傷亡？

趙立堅先是制式回應道，關於平民的事，我這些天已經答過很多次了。中方當然對平民的傷亡表示惋惜。

接著話鋒一轉說：「我不知道你一直糾纏這個問題是什麼意思。我也想在這裡借你的問題反問你一句。你是法新社的記者，作為一個歐洲主要的媒體、主要的通訊社，我想你們作為記者，也應該反思反思。」

趙立堅再連珠炮問：美國作為烏克蘭危機的始作俑者，為什麼美國人一直在對中國進行汙蔑抹黑，而不是去反思一下美北約一味東擴造成的歐洲安全困境？

為什麼美方沒有傾聽包括季辛吉在內的那些專家關於「烏克蘭不應成為東西方對抗前哨」的呼籲？

為什麼美國不去反省自身在烏克蘭煽風點火後旋即隔岸觀火的虛偽行徑？你們歐洲人沒想一想嗎？

美國人有本事搞北約東擴，為什麼他們不派兵去支持烏克蘭人民呢？你們沒有忘記吧？美國是第一批從烏克蘭撤出平民和使領館人員的。

你們想沒想過美國不會為烏克蘭死一個士兵呢？

作為一個歐洲的媒體，你們有沒有反思，為什麼歐洲會淪為戰場？會淪為大國博弈的競技場？

為什麼烏克蘭會淪為大國博弈的棋子和犧牲品呢？作為歐洲主要通訊社的記者，你們是不是也應該去問一下美方？

趙立堅還「總結」稱，美方最不應該做的，就是向中國這樣一個非當事方大潑髒水。美國這種卑劣行徑恰恰暴露了美方做賊心虛的心理、禍水東引的禍心和他們藉烏克蘭危機漁利的真實意圖。