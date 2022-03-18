俄羅斯國會家杜馬（國會下議院）網站18日公告，總統普丁提名納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）連任俄羅斯央行總裁，金融委員會將在21日審議這項人事案，納比烏琳娜料將順利獲得第三個五年任期，而如何穩住俄烏戰爭對俄國金融體系的衝擊是她最大挑戰。

對於這項任命案，俄羅斯阿爾法銀行首席經濟學家歐洛娃（Natalia Orlova）認為，這對俄羅斯而言是好消息，意味著整套應對通膨的框架不會被徹底推翻。

從2013年入主俄羅斯央行以來，納比烏琳娜帶領俄羅斯度過數次經濟危機，並奠定了「鷹派總裁」的聲望，亦即寧可犧經濟成長也要打擊通膨。最初她一上任就遇到國際油價大跌，納比烏琳娜建立浮動匯率制度，監督盧布實現自由流動，接著又因俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞，導致盧布匯價腰斬，納比烏琳娜動用外匯存底來阻貶盧布。

如今情勢更加艱困，在西方國家聯手制裁下，俄羅斯「堡壘經濟」搖搖欲墜，股匯債崩跌，納比烏琳娜先前已祭出外匯管制措施，並一口氣將基準利率翻倍提升至20%，但俄羅斯6400億美元的外匯存底接近一半遭到凍結，主權債務也面臨違約的窘境。

俄羅斯央行18日將公布利率決定，納比烏琳娜隨後會發表聲明，但不會舉行記者會。