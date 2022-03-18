為期14天的「史上最硬教召」，終於在今天(18日)結束，不少召員踏出營區，如釋重負，女朋友更立刻上前擁抱迎接，也發生不少趣事。一名召員受訪被問到要不要簽志願役，沒想到旁邊女友搶答「有需要的話會啦」，讓他當場瞪大眼睛望向女友，全場也笑翻。

今天為最硬教召最終日，大批記者早已守候在門口準備採訪，下午4點一到，召員紛紛踏出營區，投奔女友懷抱。其中一名張姓男子退伍4年後受到徵召，重返營區，經歷14天後順利出關，女友看到人也立刻上前擁抱關懷。

對於教召內容，張男說自己是第一次被教召，跟過往聽人說的經歷完全不同，相當精實，但覺得跟當兵受訓時相比，沒有比較辛苦。

有記者提問，經歷這次教召後，有沒有產生「簽下去」的念頭，張男立刻回「這個沒有」，但話還沒說完，旁邊女友搶答「有需要的話會啦，如果台灣真的需要」，讓他睜大眼睛瞪向女友，露出無奈笑容，2人互動也讓在場記者都笑開懷，現場充滿快活的氣氛。