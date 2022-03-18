「桃園市政府環境清潔稽查大隊」人員用強力水柱清潔電箱。（取自臉書「爆廢公社」）

「桃園市政府環境清潔稽查大隊」人員在某路段，使用強力水槍清潔綠色電箱上賣屋廣告文宣，被一名網友拍下上傳臉書，他表示「電器箱不會漏電？...總有一個不良品」，反遭網友砲轟「慘了！下大雨的時候嚴重了」、「可見讀書的重要性」，甚至有網友揶揄「桃機11000剪下去都沒死了」、「除了鳥，還有猴子、蛇、松鼠...都可能造成停電」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳一部54秒影片，他在貼文寫下「這是洗車工法？電器箱不會漏電？...總有一個不良品」；影片中見「桃園市政府環境清潔稽查大隊」工務車，及其人員使用強力水槍，清除張貼在綠色電箱上的賣屋廣告文宣。

影片一出，引發網友砲轟、揶揄原PO表示「好恐怖啊，下雨天會電死人」、「慘了！下大雨的時候嚴重了」、「會漏電的，你手去撕還不是一樣」、「你知道高壓電塔的端子也是用高壓水槍清洗的嗎」、「這完美的詮釋了什麼叫『業餘的在教專業的做事』」、「可見讀書的重要性」、「那個真的很難撕下來，辛苦清潔隊了」、「平常下大雨你是不是都會去幫電箱撐傘」、「那個只是個鐵殼，水要漫過基座才會有機率漏電」、「桃機11000剪下去都沒死了，這個算什麼」、「除了鳥，還會有猴子、蛇、松鼠...等都可能會造成停電」。