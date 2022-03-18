美福倉儲「可燃物被翻攪」復燃 柴油槽門大開超驚險

桃園蘆竹區美福倉儲17日原已處理完殘火，18日下午業者將小怪手吊掛進倉儲，業者進入倉儲清理火場，攪動可燃堆積物，造成復燃、竄出火舌，且稍早因7樓柴油槽的門有被打開，情況一度危急，所幸消防人員已緊急派人員佈水線進入將門關上。
消防局第三大隊長簡慈彥表示，美福倉儲17日火勢熄滅後，消防局留下5車11人做警戒，監測倉儲溫度，18日下午美福倉儲人員進入清理火場，因現場有可燃堆積物被翻動，造成復燃狀況，目前消防人車正在射水防護。
簡慈彥指出，美福倉儲人員進入倉儲視察時，有將7樓1萬6000公升柴油槽的門打開，裡面尚有8000公升的柴油，為此搶救任務首先要將柴油槽的門關起來，稍早派出2組6人佈水線進入，若情況不對也有導光索可以撤退，目前已經成功將門關上、6人已撤出。此外改派由特搜大隊率領的7人小組進入，在柴油槽門口設置砲塔射水降溫防護。
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