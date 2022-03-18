俄羅斯央行18日宣布將基準利率維持於20％不變，此決議符合外界預期。該央行坦承，在西方強力制裁的打擊下，俄羅斯未來恐面對很大的不確定性，經濟恐面臨「大規模結構轉型」。

俄羅斯央行周五聲指出：「俄羅斯經濟正進入大規模結構轉型階段，而這將伴隨短暫但不可避免的一段時期通膨攀升。」

俄羅斯央行2月28日緊急將利率從9.5％一口氣調升至20％，以因應歐美國家實施一系列制裁導致盧布狂貶與國內通膨高漲的風險。