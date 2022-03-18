俄央行維持利率不變 符合市場預期 21:422022/03/18 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯央行18日宣布將基準利率維持於20％不變，此決議符合外界預期。該央行坦承，在西方強力制裁的打擊下，俄羅斯未來恐面對很大的不確定性，經濟恐面臨「大規模結構轉型」。 俄羅斯央行周五聲指出：「俄羅斯經濟正進入大規模結構轉型階段，而這將伴隨短暫但不可避免的一段時期通膨攀升。」 俄羅斯央行2月28日緊急將利率從9.5％一口氣調升至20％，以因應歐美國家實施一系列制裁導致盧布狂貶與國內通膨高漲的風險。 陸今年GDP成長目標5.5％左右 符合預期 美媒：普丁若在烏克蘭動用核武 很可能失去中國的支持 #俄羅斯央行 #大規模 #結構轉型 #符合 #俄央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中俄央行研議 替代SWIFT支付系統變通方案 12:542022/03/17 財經 陸政協看疫情：成果證明，防疫政策符合國情 16:402022/03/03 財經 台遭美列匯率操縱國壓力降低 楊金龍：僅符合2條件 17:112022/03/10 財經 義隆 放眼全球車電市場 加入車用AI影像產業聯盟 04:102022/03/18 產業．科技 《國際金融》俄羅斯央行收緊外匯提領 上限5000美元 11:392022/03/11 財經 解決真實商業痛點 SAS攜玉山、北榮大規模發揮AI營運價值 21:182022/03/10 財經 港人赴深圳及珠海檢測報告 明起須符合3條件 15:522022/03/06 兩岸 網路數位戰方興未艾 駭客攻擊三種級別 18:072022/03/16 財經 《國際金融》交易震盪 盧布低點徘徊 10:342022/03/04 財經 和平時期最大規模擴軍 澳洲增兵1萬8500人 08:522022/03/10 國際 符合條件「這項減稅」要申請才適用 13:432022/03/11 區域情報-新北 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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