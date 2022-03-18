受到大陸疫情延燒、中俄關係引發市場憂慮，以及中概股審計等問題影響，海外投資者大舉拋售陸股。Refinitiv數據顯示，截至16日，3月外資透過「陸股通」賣出價值101.8億美元（即北向資金淨流出人民幣646.02億元）的陸股。

路透報導，上一次陸股遭到淨賣出是在2020年9月，當時外資拋售48億美元的股票。海外投資者在2022年1月至2月，則買進32.7億美元的陸股。

外資最新一波拋售，也使得陸港股市下跌。自3月1日收盤以來，上證指數、深證成指分別累計下跌6.8％、8.6％，恒生指數累計下跌5.9％。陸港股市疲弱，迫使大陸國務院金融委16日發聲，要求相關部門積極公布對市場有利的政策，慎重推出收縮性政策。

在金融委力挺市場後，代表外資動態的北向資金17日、18日均出現淨流入陸股，其中18日淨流入額為3月以來最高，達到人民幣84.57億元。

21世紀經濟報導引述越聲理財分析，北向資金在18日尾盤集合競價時出現異動流入，主要是富時羅素指數被動資金集中進行配置。富時全球股票指數系列此次新納入102檔A股，其中大型A股共26檔，中型A股4檔，小型A股72檔，變動將於18日收盤後生效。