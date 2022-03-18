烏俄戰爭爆發後，俄羅斯軍隊不斷地向烏克蘭首都基輔攻擊，每天都傳出有士兵和無辜平民傷亡，相當慘烈；先前才有烏克蘭演員帕夏李遇害憾事，近日又驚傳67歲國寶級女星歐克姍史維茲（Oksana Shvets）居住公寓變攻擊目標，她不幸被俄軍砲彈炸死，隨後劇團也證實，悲慟感嘆「無法挽回的悲傷」。

綜合外媒報導，歐克姍史維茲所屬的基輔青年劇團17日在官方臉書發文，沉痛證實她日前在公寓住宅內，遭到俄羅斯軍隊砲彈襲擊，當場被炸死，傷心地表示這對他們來說是「無法挽回的悲傷」，更痛批可惡的俄軍，「攻擊我們土地的敵人，罪不可赦」。

歐克姍史維茲因這場意外，享壽67歲；在當地歐克姍史維茲是家喻戶曉的女演員，曾獲得烏克蘭最高藝術榮譽獎，更是「烏克蘭榮譽藝術家」，已經是國寶級演員，卻成為無情戰爭中無辜的犧牲者，死訊曝光令民眾都很痛心及替她感到可惜。