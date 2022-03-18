俄烏戰火持續進入第四周，早前外媒不斷報導俄羅斯軍隊受到燃油、糧食短缺不幸止步，車隊綿延數十公里；還有俄士兵直接闖入當地超市搶劫，就為了拿取物資填飽肚子。英國軍事情報機構評估，目前俄羅斯處境岌岌可危，面臨後勤補給自身難保，恐怕無力再對烏發動攻擊。

《富比士》(Fobes)一篇專文指出，對於這場原以為快狠準的閃電戰，俄軍從來沒有足夠的「卡車」來因應，截至目前折損至少485輛卡車。推特上流出畫面顯示，隨著車輛短缺，俄軍開始將民用車輛送往戰區，此舉顯然是為了彌補軍備。卡車在後勤工作中扮演重要角色，報導指出，軍用卡車比起民用卡車要堅固許多，甚至有配備裝甲保護車內人員。

Really demonstrates the issues the Russians are having with logistics: using civilian vehicles is usually a recipe for disaster… #Ukraine️ #UkraineWar #UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttaсk #UkraineInvasion these are those vehicles from the train. pic.twitter.com/ZuzJICPdsY — Osint Collector (@Osintcollection) March 10, 2022

近期，西方情報部門公布一系列報告稱，俄羅斯對烏的進攻從各方面顯示了「停滯不前」的情況。英國國防部(MoD)17日於推特更新消息，列舉3大關鍵原因，揭露俄軍補給線出了嚴重問題，無法即時提供燃料、食物等必需品。一、後勤系統持續阻撓進攻；二、俄不願進行跨國機動任務、無法掌握烏領空的控制權，以及有限的架橋能力；三、烏克蘭人強勢反擊。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/a5algmAMCg



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mZIb3wyBG4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 17, 2022

英國《獨立報》(The Independent)報導，早前，一名英國國防官員讚揚了烏克蘭對戰爭的頑強抵抗，展現「堅定及良好的協調」，過程中俄軍屢屢受挫。尤其，近期顯示軍隊在海、陸、空取得的進展微乎其微。更表示:「其中一項問題還包括領導力不足，部隊缺乏一致性的目標。」