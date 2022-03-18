3月3日發生全台大停電，加上陸續有因電力設備毀損，導致小區域停電，台灣電力議題再次引發話題，今（18）日前立委謝國樑舉辦「基隆Let’s go青年環保座談」，邀請兩位前環保署長郝龍斌與魏國彥，與基隆青年學子交流，針對時下的能源與環境政策展開激烈討論。

以往基隆協和電廠燃油方式產電，目前改用燃燒天然氣；謝國樑表示基隆是國際港口，歷史上作為軍事要塞，抵禦外來入侵者，可是這麼容易產生軍事衝突的地區，如今要放置天然氣儲存平台，無異在家門口放炸彈。

魏國彥認為，基隆海岸適合發展「波浪發電」，同時也可以避免破壞周邊海洋生態而，燃氣這種高碳排發電方式，對於氣候環境根本毫無幫助，並認為民進黨非核家園的主張不可行。雖然降低燃燒時產生的空污，卻產生大量的二氧化碳，與國際間「淨零碳排」防止氣候暖化的目標相違背。

同時，與會青年們針對各項時事政策提出疑問，郝龍斌表示，「環保綠能是大家共同追求的目標！」，大眾運輸系統結合綠色運具，本來就應該是中央全力推動，地方可能會有經費不足的困難。

郝龍斌強調，在台北市長任內經營Ubike，即向中央申請空污補助，這是台北經驗，謝國樑的Let’s go電動機車方案也可以爭取。

謝國樑也說，去年推出Let’s go電動車方案，鼓勵年輕人參加公益服務，就可以獲得一輛電動機車。謝國樑認為剛出社會的年輕人，因經濟考量選擇購買中古機車，實屬迫不得已，這種『世代剝奪感』，不應讓年輕人來承擔，Let’s go電動車方案，除了可以減少對環境的破壞，同時結合汰舊換新，還可以控制基隆的機車總量，逐步汰舊老舊機車，為下一代的環境做努力。