「英雄之夜－光復高中籃球隊簽名見面會」粉絲擠爆現場。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

為慶祝光復高中勇奪HBL甲級男籃首冠，新竹市政府18日晚間舉辦英雄之夜選手見面會，市長林智堅、總教練陳定杰與12名球員現身同歡，現場近千球迷擠爆巨城。林智堅分享觀賞冠軍賽的心情起伏，直到陳將双投入關鍵決殺球那刻他自己也跳起歡呼、更感到無比榮耀。他更期許冠軍旗幟續留光復與新竹。

「英雄之夜－光復高中籃球隊簽名見面會」為慶祝冠軍賽得分59分，當天下午4時許發放限量59組合影號碼牌，瞬間秒殺，約下午3時許排隊人數就已額滿，甚至許多球迷從中午就開始等候。

排第一的羅先生表示，平常就有看籃球的習慣，很高興今年看到新竹在地球隊脫穎而出，利用休假時間、早上11時就來排隊，希望可以跟這些厲害的球員合照，表達對光復的支持。

見面會現場氣氛熱烈，抽中限量簽名球與簽名海報的幸運粉絲都忍不住尖叫歡呼。在互動提問環節，有球迷問為什麼光復可以那麼棒？人氣最高的吳可安笑說：「因為有你們的支持！」還有球迷問為什麼光復顏值高，林智堅則代為回答「因為他們都是新竹的孩子。」至於奪冠後最想做的事，張俊生則說：「好好休息。」

教育處長賴榮光表示，在光復奪下HBL男籃甲組冠軍後，今年最有機會實現新竹在HBL男女籃都拿冠軍的願景，期待新竹高商女籃隊也能一棒接一棒，拿下冠軍寶座，完成3連霸。

光復籃猿本年度畫下完美句點，未來將持續訓練，以稱霸全國為目標。市府近年也積極布局在地球員培訓，與高強度移地訓練，未來將積極爭取HBL資格賽辦在新竹市，希望讓市民與學生能夠在新竹市為主場球隊光復高中及新竹高商加油，更要做所有新竹市籃球隊最佳後盾，也讓新竹人都感到驕傲。