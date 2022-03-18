針對網路性騷擾等數位暴力防治，監委張菊芳、王幼玲、林國明提出調查報告，促請台北市政府、衛福部應落實執行對聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」公約的引用及法規檢視，並請行政院應督導所屬積極檢討改進。

近年來新興媒體的蓬勃發展，根據行政院資料指出，2020年性騷擾防治法受理申訴調查結果「成立」，且發生場所在「虛擬環境-科技設備（如網際網路、手機簡訊等）」計172件，較前2年呈增加趨勢，居於所有場域的排行第2名。

監委表示，網路性騷擾等數位暴力影像對被害人的傷害，並不亞於傳統性別暴力行為，且網路資料流通快速，如無法即時下架不法影（照）片並阻止轉傳，被害人極易受到二度傷害騷擾。

監委指出，聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW公約）」，已具有國內法律的效力，CEDAW公約及其一般性建議已具體指出，國家應制定並執行有效的措施，鼓勵媒體消除對婦女的歧視，台北市政府允應重新審視所處理的各類網路性騷擾案件，有無依法將CEDAW公約納入考量引用，以落實推動CEDAW意旨

監委直指，衛福部未依CEDAW公約施行法第8條之規定，將性騷擾防治法納入法規檢視，允應落實改善，且網路性騷擾的認定解釋、即時下架訊息、補救措施、裁處及法令完備等仍存有疑義，行政院應重新審視相關法令，並督導所屬相關機關就網路性騷擾等數位暴力防治，積極研擬對策，以落實防治網路性騷擾及維護性別平權。