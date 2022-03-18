花蓮東華大學日前被人目擊有學生在校園內惡作劇，一票人將1名男子用膠帶牢牢綁在樹上後，不斷對男子潑灑白色粉末，PO文者曝光照片怒罵「一群人起鬨要po限時，一個人持續在灑粉，真的有夠像霸凌，真的很難看」，據悉校方目前已接獲此事調查中，若事關霸凌將會依法通報，也有人說只是朋友互鬧而已。

臉書「黑特東華」有網友分享照片表示「哪個系的自己出來認領」，PO文者說16日傍晚一群人把1個男生用膠帶纏繞多圈、綁在校園的樹幹上，男子的身上還有白色粉末沾滿頭部與身體，原PO說「你們是不是覺得很好玩？一群人起鬨要po限時，一個人持續在灑粉，真的有夠像霸凌，真的很難看」。

花蓮東華大學日前被人目擊有學生在校園內惡作劇，一票人將1名男子用膠帶牢牢綁在樹上後，不斷對男子潑灑白色粉末。（翻攝自臉書「黑特東華」）

原PO說「慶生就不能低調一點非得在公眾場合這樣搞人嗎？」貼文曝光引發討論，網友紛紛留言「這可以跟學校說了吧？請學校幫忙」、「希望是玩笑一場（但是已經越線了），已經有媒體來詢問，學校會進一步了解處理」、「我覺得主要的問題是…….你們問過樹了嗎！？你們有考慮過樹的感受嗎」。

也有人說「沒事啦，這就是青春」、「看起來蠻好玩的」、「原po是不是沒人幫你慶生過」、「笑死下次記得綁在宿舍椅子上再來慶生」。