2020年8月金管會發布「綠色金融行動方案2.0」目標，運用金融市場力量，引導企業及投資人重視ESG議題，創造金融、實體產業與社會環境永續發展三贏局面。元大銀行為響應金管會綠色金融永續發展目標，將ESG要素納入風險管理、投資及經營決策。在既有經營業務中，透過數位化線上金融服務，可節省運輸過程產生的碳排放，無紙化交易模式更能減少紙張用度。因應氣候變遷加劇，元大銀行更進一步聚焦近年蓬勃發展的行動銀行APP，首創盤查行動應用程式(APP)碳足跡，並通過英國標準協會(BSI)ISO14067國際標準查證，於18日舉辦授證儀式，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛代表頒證，元大銀行董事長翁健代表接受。

元大行動銀行APP碳足跡是自客戶操作出發，盤查整個行動應用程式(APP)服務生命週期，所直接與間接產生的溫室氣體排放量。元大銀行認為，透過及早掌握碳排放環境衝擊，並研擬後續碳排放減量或抵銷作為，以實際行動善盡企業社會責任。

零接觸金融行動，不侷限在日常生活中的各種節能減碳行為，透過更多的數位創新、商品及服務，更可以影響並鼓勵供應鏈廠商、消費者和全體員工共同響應實踐ESG。而身為有環保意識的消費者，當客戶選擇使用經ISO14067碳足跡標準驗證的產品或服務時，您同時已參與元大行動銀行的碳管理過程，為維護地球環境永續發展盡一份心力，也能正向肯定元大銀行數位金融服務。

元大銀行深知節能減碳是日積月累的具體實踐，為了降低自身營運對環境造成的衝擊，更有系統地推動與管理公司內部事務，響應低碳經濟，元大銀行已導入四大ISO環境標準系統：即依據ISO 14001環境管理系統架構，陸續推展ISO 14064-1溫室氣體排放盤查、ISO 50001能源管理系統及ISO 14046水足跡盤查。加計其他管理系統標準，元大銀行現已取得10項國際標準認證，將持續提升數位金融相關產品服務，降低營運對環境的衝擊，深化企業永續工程，提升數位金融的綠色生產力，在國際競爭的局勢中站穩腳步，進而實踐降低對環境衝擊之願景，更期望在落實永續發展的同時也能帶動其他企業一同響應全球低碳潮流，與國際接軌。