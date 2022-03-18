中華郵政公司因應數位環境潮流，以顧客體驗為中心，積極提升非接觸式、數位行動化金融服務，打造多元便捷之友善金融環境。為邁向普惠金融新生活，訂於3月21日正式開辦「郵政數位存款帳戶」，並推出新版「行動郵局(Post)APP」服務，民眾可於iOS的App Store或Android的Play商店搜尋安裝(各平台上發布及取得時間，可能因裝置與國家/地區而有所差異)。

為慶祝郵政數位存款帳戶及行動郵局APP正式開辦，中華郵政公司特舉辦「數位帳戶早鳥刷卡禮」及「郵局APP登入抽黃金」活動。民眾於111年3月21日至6月30日，完成數位帳戶開立，並使用該帳戶所屬之郵政VISA金融卡刷卡消費累積金額達新臺幣999元以上，即可獲贈王品集團500元即享券1份，限量5,000份；另自111年3月21日至5月31日，民眾下載行動郵局APP並完成指定任務，就有機會抽中價值新臺幣2萬3,000元的黃金鑄錠、i郵購購物金2萬元及超商1,000元虛擬商品卡等豐富獎項。

中華郵政公司「郵政數位存款帳戶」服務，提供本國成年人透過網路方式至數位存款帳戶專區申請存簿儲金帳戶，開戶時亦可同步線上申辦郵政VISA金融卡、網路郵局及行動郵局APP等服務，並可將帳戶連結街口支付及一卡通MONEY等電子支付帳戶，或將卡片新增於台灣行動支付APP，持續藉由擴增合作夥伴，提供多元支付生態圈，創造民眾日常生活最便利的服務體驗。

邁向疫後數位新生活，中華郵政公司開發唯一結合郵務、儲匯及壽險功能的行動郵局(Post)APP，以可愛討喜的專屬吉祥物「啵鴿」帶領使用者體驗新一代郵局APP的便捷。行動郵局(Post)APP重新歸納功能架構，整體介面更加簡單明瞭，並藉由使用者體驗研究，將民眾最常使用金融機構APP功能，例如：「資產總覽/查詢交易明細」、「查詢信用卡/簽帳單資訊」及「轉帳」，於登入首頁建置便捷快速的操作介面，同時提供郵務(如郵件追蹤)及壽險(如我的保單)等多樣化服務。

此次改版亮點包含服務個人化：可於APP開啟或關閉卡片「無卡提款」功能、郵政VISA金融卡「線上網路刷卡、國外交易、調高額度」，及設定手機號碼轉帳等功能，並提供個人化帳務及刷卡通知，輕鬆控管帳戶安全。

郵件交寄後，可使用「郵件查詢」功能掃描一維或二維條碼快速帶入郵件號碼查詢寄件狀態，亦可由「歷史查詢」服務，快速取得最近五筆查詢資料，服務更為便捷。

無密碼化服務：除提供生物辨識技術或圖形密碼快速登入服務外，並將該機制運用於轉帳或繳費等相關交易，減少交易密碼輸入步驟，在兼顧安全及便利原則下，提升APP使用體驗。

整合實體及數位服務：「據點預約」功能以地圖介面提供鄰近郵局線上取號服務，減少民眾臨櫃等候時間，亦可查看鄰近i郵箱、ATM或郵筒位置，方便民眾使用。

中華郵政公司歡迎民眾踴躍開立享有專屬優惠的郵政數位存款帳戶及體驗行動郵局APP便利性，與啵鴿共享郵政美好新生活。