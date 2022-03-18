坐落在成功國宅前的成功市場至今使用超過30年，今年進行改建，原有攤商遷移至鄰近的成功中繼市場繼續做生意，再經過1個月的試營運後，成功中繼市場自3月18日起正式營業，身為攤商好朋友的悠遊付不缺席，推出長達1個月的回饋活動共襄盛舉。

成功中繼市場是繼南門中繼市場後，大量導入悠遊付的公有零售市場，目前已有約8成攤商加入悠遊付，包括生鮮蔬果、南北雜貨及2樓的美食街，都可以使用悠遊付進行消費。

自3月18日起至4月17日止，在成功中繼市場使用悠遊付支付，筆筆皆享10％回饋，每悠遊付帳戶回饋上限100元悠遊付儲值金；悠遊付會員活動期間還可在成功中繼市場內掃描領券QR code，週週皆可領「$25現金回饋券」1張，領好領滿又多了100元的加菜金。

活動期間悠遊付也將在成功中繼市場駐點，讓想加入悠遊付的民眾可以立即註冊、隨即開始領券使用，活動期間註冊成功並完成支付綁定的民眾，可獲贈購物袋1個，每天限量發送。