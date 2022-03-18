在大陸股市從近期的股災止跌反彈後，多家外資機構表示，目前A股市場已經具備吸引力。其中，高盛最新指出，基於良好的增長預期、寬鬆的政策、極低的估值，以及較低的投資者倉位，目前仍保持「超配」大陸市場。

大陸國務院副總理劉鶴16日主持召開國務院金融委專題會議，會中針對市場關注的中概股、貨幣政策等問題做出回應，並釋出穩定宏觀經濟的正向訊號。

澎湃新聞引述高盛報告指出，目前大陸市場超賣，MSCI中國的公允本益比應該是12.5倍，而不是目前的9.9倍，目前是6年來的最低點。MSCI中國的股票風險溢價（ERP）為9.5％，比長期均值高出0.9個標準差，接近甚至高於2020年初新冠肺炎疫情暴發、2018年底與2015年A股市場拋售期間的高點。

高盛表示，ERP升高反映出投資者的廣泛擔憂，例如地緣政治風險的溢出效應，中概股下市風險，以及大陸資產的可投資性。高盛將MSCI中國指數12個月的遠期本益比從14.5倍下調至12倍，但就具體點位而言，仍意味著存在27％的上行潛力。

瑞銀證券則認為，若中美雙方監管能在跨境審計監管上達成合作協議，外資撤離中概股的趨勢有望出現逆轉。若對互聯網和醫藥等行業的監管出現明顯放寬，或相關監管部門明確其監管的邊界，甚至積極推出對市場有利的政策，股市的風險溢價將隨著不確定性的消除而明顯降低。

瑞銀證券指出，推出更強有力的貨幣政策放寬，包括進一步的降準降息，以及增強對房地產行業的托底力度，將幫助投資者確認大陸高層對放寬宏觀政策以穩定經濟增長的決心。