某設計系女網友製作2張精美偷吃圖(甘特圖、人物關係圖)，砲轟如「時間精算大師」前男友在2年內劈腿、曖昧7位女子，甚至有一位女子和她前男友「極度曖昧」長達2年，她用「哥布林」形象暗諷前男友「會以綿綿情話來洗腦各式各樣女生」；文章一出，網友紛紛留言「太複雜了吧」、「圖太漂亮了，不推良心不安」。

一名女網友在「Dcard」論壇發文，她寫下「要劈腿切記不要選設計系女友」痛批前男友偷吃、劈腿，並製作1張前男友與7位女子(包含原PO)曖昧、交往、偷吃的時間線(甘特圖)，以及1張人物關係圖，再從維基百科擷取「哥布林」圖片形象，暗諷前男友狡猾且善於欺騙，會以綿綿情話來洗腦各式各樣女生。

設計系女網友特製2張精美關係圖，痛批前男友2年與7女子交往、劈腿、曖昧。（翻攝自Dcard）

設計系女網友特製2張精美關係圖，痛批前男友2年與7女子交往、劈腿、曖昧。（翻攝自Dcard）

從原PO製作的2張圖可發現，有如「時間精算大師」前男友，在2年內共與7位女性伴侶、曖昧，還有雙方洽談複合中，她以3種顏色線條呈現，甚至有一條極度曖昧線條橫跨2年；人物關係圖則清楚交代前男友與7位女子有交往、劈腿、分手、女粉知己、七年好友、網友等關係；她在文末表示與其她受害女子要把男友「丟進垃圾桶」，以及希望周遭朋友小心被抓交替。

精美文章一出，網友紛紛回應「太複雜了吧，壞成一鍋粥欸」、「我看妳是偵探系吧」、「這個有點強」、「能去找出這些資料，心臟也是很強大餒」、「你在做渣男的專題研究嗎」、「關係圖做好美」、「第一次看到這種整理，耳目一新」、「圖太漂亮了，不推良心不安」、「第一次看到這麼清楚明瞭的劈腿文」；甚至還有網友眼尖表示「確定伴侶關係」還好沒有重疊，但還維持其他曖昧關係就是渣。