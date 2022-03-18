野牛氣墊登陸艇。(圖/新華網)

野牛氣墊登陸艇。(圖/新華網)

野牛氣墊登陸艇內部。(圖/新華網)

烏克蘭陷入戰火，台灣民眾踴躍捐款並捐贈物資，展現人道精神。國民黨多名立委日前在立法院質詢指出，烏克蘭出售中共軍武，促成解放軍實力大躍進。有專家指出，共軍「野牛氣墊登陸艇」傳出即是購自烏克蘭。

據了解，共軍「野牛氣墊登陸艇」首次亮相，是在2015年間的南海立體登陸作戰演習。根據當時大陸《央視》報導，南海艦隊登陸艦支隊，聯同海軍陸戰隊、陸軍兩棲部隊以及海軍直升機部隊，在南海海域進行立體登陸作戰演練。

報導披露，購自烏克蘭的「野牛氣墊登陸艇」首次亮相，具備極強的遠程突襲能力，在演習中成功突擊登岸。

「解讀國軍軍事新聞」臉書專頁指出，「野牛氣墊登陸艇」滿載排水量五百多噸，可以選擇運載3輛主戰坦克或10輛裝甲車加140名海軍陸戰隊士兵，是世界上最大的氣墊船。最大航程約500公里，最高速度63節，能在4級海況，浪高2公尺、風速12公尺/秒的情況下行駛。

「解讀國軍軍事新聞」臉書專頁強調，根據近年漢光演習想定，「野牛氣墊登陸艇」能夠快速從淡水河進入。而此款氣墊登陸艇正是由烏克蘭出售並且協助大陸自製，目前有6艘在服役當中。