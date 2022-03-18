公司為了方便聯絡事項，多會設立LINE群組統一向員工交辦任務，不過一名男網友表示，他在公司待了5年，但最近才知道自己沒有被加進公司LINE群組，讓他十分難過，不料網友反而羨慕不已，「天選之人，不知道多少人羨慕你」。

原PO在PTT八卦版發文表示，昨（17日）意外發現公司有設立LINE群組，同事們還經常在群裡聊八卦，但公司總共有50位員工，群組人數卻只有42人，等於他和其他7人都沒被加入群組裡，「已經工作五年了才知道這個消息，我該怎麼調適心情？」

儘管原PO對此感到十分難過，但網友卻相當羨慕他，「可喜可賀，遠離是非」、「求之不得好嗎」、「天選之人，不知道多少人羨慕你」、「你根本人生勝利了知道嗎」、「身在福中不知福」、「能不加就不要加，相信我」、「你沒被職場荼毒過嗎，這樣才好，輕鬆到爆」。

也有網友表示，「都五年了還不在群組裡，表示那個群組根本不重要」、「你要開心不用被客套和情緒勒索，也不用隱形加班」、「傻傻的，不用在那邊假惺惺融入圈子裡不是很好嗎」、「這種只是情勒群組而已，不用加也沒關係」、「這種群組都在講廢話而已，加入對自己身心健康沒幫助」。