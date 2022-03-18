性侵殺害馬籍女大生的凶嫌梁育誌遭判死刑，根據判決書表示，梁嫌父母管教方式開明，除關心他，也會考慮他的感受，且其兄弟及親友也會主動關懷他，是生長於健全的家庭，非從小缺乏關愛或邊緣化導致其性格扭曲，卻放縱自己，恣意妄為，而犯下此滔天大罪。

現年29歲的梁嫌在家中排行老二，上有哥哥、下有弟弟，父母相處和諧，家中無負債，梁嫌吃住在家中，父母未硬要求他必須分擔家計，2018年因想結交女友而購車，於訂購前未先與家人商量，於梁嫌無法繳交車貸分期款時，梁父發現他房間有遺書，而知梁嫌有金錢困擾後，父母伸出援手和他商量，將小客車過戶給母親，由母親為其承擔車貸，梁嫌若要用車，再向母親借車，由母親為其承擔車貸；梁嫌當內褲大盜犯下偷竊案時，也是父母幫他籌錢繳掉易科罰金的款項。

梁嫌並非像他自己所說，有極大的金錢困境，梁嫌自大學休學、入伍服務及退伍後不久，即應徵到工作，踏入職場，後雖有幾次更換工作，但被告並非求職不易，他沒有錢的原因只是他不去賺錢，且他有大客車駕駛執照，擁有一技之長，卻自我懶散，不再工作，寧願申請紓困貸款，把時間花在案發高架橋下便道逗留、潛伏，如此自甘墮落，法官認為他的經濟困境，完全是咎由自取。

另梁嫌父母也經常關心，無因家庭失和、家境貧困，或受到家暴虐待等因素導致性格偏差，甚至在他國中偷看色情小說、偷看女生上廁所遭學校記過時，父親也顧及他的自尊，僅私下告誡他，沒讓他的兄弟知道，避免他被取笑。

合議庭認為，梁嫌經鑑定其再犯率屬於最高危險，若判無期徒刑，在其假釋復歸社會時，其再犯性犯罪或其他暴力犯罪之機率超過50％，且被告態度防衛，不願向他人訴說其內心真實想法，並未坦然面對自己行為的錯誤，無從期待能記取教訓，接受輔導教育或家庭支持以避免再犯，有永久與世隔離之必要。