中國國家主席習近平北京時間今晚9點應約和美國總統拜登視訊通話。據央視新聞APP發布的訊息，央視資深主播康輝9點22分在北京人民大會堂外連線報導稱，習近平和拜登針對「中美關係」和雙方共同關心的問題交換意見。「這是繼去年11月16號中美兩國元首舉行視頻會晤之後，僅僅間隔4個月，雙方又一次直接的對話。」

康輝透露，「按照雙方的商定，媒體記者沒有能夠被允許進入到現場，所以我們會在這裡，最近距離的『大國外交最前線』...」

拜習今晚為何又再度透過網路視訊？康輝強調，「無論以何種方式，中美兩國元首的又一次直接對話是極不尋常。」「從去年11月的雲對話，我們注意到國際形勢發生新的重大變化，‌‌中國作為負責任的大國一直在為世界的和平與安寧，做著不懈的努力。」

康輝說，中方同時也希望‌‌與美方共同落實去年11月‌‌兩國元首雲會晤達成的重要共識，共同承擔起應盡的國際責任，共同為推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道，積累更多的條件，‌‌因此習近平主席今天應約與美國總統拜登的這次直接對話備受關注。