陸軍司令徐衍璞上將。（資料照片，鄭任南攝）

陸軍司令部發言人楊安中將。(資料照片，陳怡誠攝)

有特戰單位的志願役士兵質疑，為何當了兩年兵，連自己的戰鬥個裝都沒有，而教召員都用新的？難道志願役就該死？最後還重話說，「如果總統您能看到請幫我們處理，沒處理我也不意外，畢竟有怎樣的三軍統帥，就有怎樣的國軍。」陸軍司令部今（18）日晚間緊急回應了。

陸軍司令部晚間發新聞稿指出，戰鬥個裝籌補規劃，係依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算，委軍備局生產、依序換裝，預於113年完成撥發。迄110年度，已依計畫換裝約70%，並建立庫儲存量，以利申補作業。

陸軍司令部表示，今年首度實驗新制教召訓練，依常、後一致要求，為結合作戰任務蒐集相關參數，教召官兵比照戰鬥部隊，於召訓期間發放個裝，用於驗證，並於解召後繳回；後續將納入建案籌補，以滿足後備戰力需求。

陸軍司令部強調，陸軍已明令宣導私購裝備不符軍規標準且不被允許。航特部針對任務短缺裝備，已協調地區補給庫提供堪品予單位人員；針對欠撥裝備，均完成申請，俟獲撥後即配發個人使用。