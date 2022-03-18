有「本土劇林志玲」稱號的女星王晴，因演出多部八點檔打開知名度，外型甜美加上姣好身材，受到不少粉絲喜愛，近日她在社群分享健身成果，超火辣S曲線畢露，讓人看了血脈賁張。

王晴平時都透過運動來維持好身材，近日她曬出一段健身成果影片，只見她穿上水藍色運動背心搭緊身長褲，渾圓雪乳呼之欲出，結實小蠻腰更是吸睛，往下看貼身剪裁讓她的渾圓蜜桃臀和S曲線畢露，她還對著鏡頭秀出手臂的二頭肌，看得出她健身有成。

王晴秀出健身成果。(圖／取自王晴IG)

而王晴不斷變換角度，也讓她好身材一覽無遺，粉絲見狀都激動直呼「女神好美」、「這身材很可以」、「姐的身材真好，很誘惑人」、「我晴最高」、「阿娘喂！肌肉……」。

王晴之前因演出《世間情》、《甘味人生》、《一家人》等八點檔，打開知名度，擁有亮麗外型和火辣身材，加上神似台灣第一名模林志玲，讓她有「本土劇林志玲」稱號，去年跨足歌壇，朝著全方位發展。

除了能演能唱，王晴還有相當有美術細胞，原來她是國立臺北藝術大學美術系畢業，只是現在轉成表演藝術，所以大家都不知道她很外畫畫，還寫了一手好的書法字，可謂相當多才多藝。