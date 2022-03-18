歐盟醞釀多時的《數位市場法》最快3月確立條文，若順利通過立法將在明年初上路，屆時App Store經營模式將面臨前所未有的挑戰，因為新法將要求蘋果開放使用者從外部下載應用程式，且不能強制第三方程式開發商使用App Store付費系統。

根據去年12月歐洲議會以642票對8票表決通過的其中一項草案，蘋果不能強制第三方程式開發商透過App Store提供應用程式讓iOS用戶下載。若蘋果違反規定，歐盟最高可罰蘋果全球年營收的10％，相當於370億美元。

蘋果於聲明中表示：「各國政府及主管機關都反對開放使用者透過其他管道，從外部下載應用程式，因為這將危害用戶隱私並削弱資安防護，辜負用戶期待。」

投資機構Cowen & Co.政策分析師卡蘭特（Paul Gallant）表示：「蘋果現在四面楚歌。蘋果很難解釋為何新法將對iPhone造成負面影響，畢竟谷歌早已這麼做。一旦蘋果在歐洲遵循新法後，也很難解釋為何在美國不能照辦。」