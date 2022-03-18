FOCA福爾摩沙馬戲團今年進駐台南市水交社文化園區，耗資1500萬元搭設台灣第1座巨型馬戲篷，圖為表演者們在場內排練。（曹婷婷攝）

福爾摩沙馬戲團18日晚間舉辦V-13帳篷啟動儀式。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

FOCA福爾摩沙馬戲團今年進駐台南市水交社文化園區，耗資1500萬元搭設台灣第1座巨型馬戲篷，圖為表演者們在場內排練。（曹婷婷攝）

FOCA福爾摩沙馬戲團今年進駐台南水交社文化園區，耗資1500萬元搭設全台首座高17公尺、帳蓬內直徑13公尺的巨型馬戲篷，FOCA福爾摩沙馬戲團團長林智偉說，未來，台南將成為儲備馬戲人才培育基地，今晚帳篷啟動儀式，包括文化部長李永得、台南市長黃偉哲等人到場觀賞，見證台灣馬戲藝術新里程。

台南市文化局指出，去年底公開甄選藝文團隊、展演團體進駐水交社排演場，由「FOCA福爾摩沙馬戲團」獲選，展開為期3年營運。福爾摩沙馬戲團結合傳統、在地和街頭文化及劇場藝術等，有別於傳統馬戲團，可望賦予前身為眷村的水交社獨一無二的藝術養分。

林智偉說，今年是FOCA福爾摩沙馬戲團成軍第12年，全團27人，有一半成員來自台中以南，南部人才出現斷層，因此，他一直希望能在台北之外，覓得一處人才培育基地，如今順利進駐台南，之後，也將安排團員於水交社駐村創作，並結合周邊學校啟動教育扎根。

值得一提的是，該團創團12年，今年完成搭設馬戲帳篷的夢想，今晚首演，文化部長李永得也盛讚該團一路堅持理念，做想做的事；19、20日則有《FOCASA 馬戲藝術節》暖身體驗場，也是為明年春天的首屆《FOCASA 馬戲藝術節》預做暖身。

林智偉說，從國外進口的帳篷從搭建到完成，對團員也是全新的學習與嘗試，該帳棚可容納1200人觀賞，20日表演完畢後，帳篷也將先拆解，未來，它將是一座移動式劇場，可以上山也能走進田間，走到哪，就能表演到哪，跟民眾零距離。