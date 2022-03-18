澳洲監管機關18日對於臉書母公司Meta提起訴訟，指控該社群巨擘未能採取足夠措施移除平台上的詐騙廣告。這些廣告假借公眾人物代言，宣傳加密通貨或其他賺錢方法，導致民眾受騙上當，有人因此損失48萬美元。

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）向聯邦法院提告，指控臉書涉嫌「協助與教唆，或是在知情的狀況下，參與廣告商的詐騙與誤導行為」。

ACCC指出，臉書使用者點擊這些詐騙廣告所附的連結，會看到造假的媒體文章，裡頭包含名人對於加密通貨或其他賺錢手段的背書。民眾註冊並填入個資後，詐騙分子便開始發動電話攻勢，不斷說服他們進行投資。

ACCC指出，Meta利用演算法等技術，令這些詐騙廣告鎖定最有可能點擊這類廣告的用戶。只要使用者點擊連結並訪問廣告頁面，臉書便能獲得收入。

ACCC在聯邦法院上指稱，即便世界各地名人向臉書投訴他們的名字與照片遭到盜用，但這些詐騙廣告依然未從臉書上消失。