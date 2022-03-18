高畑充希（右）在劇中是松田翔太（左）的秘書。（WAKUWAKU JAPAN提供）

努力到最後一刻，正宗日本台WAKUWAKU JAPAN還是不放棄，持續為台灣的日劇粉絲獻上最新作品！由高畑充希、松田翔太、志尊淳攜手主演的《亂來！我居然會成為社長》今（18日）晚9點全台首播，日前高畑充希上節目為完結篇宣傳時，播出與志尊淳的吻戲，讓她看的害羞大喊：「看自己的吻戲到底是什麼拷問啦！」

該劇故事描述原本是松田翔太飾演的公司社長秘書的高畑充希，某天突然被任命要成為分公司負責人，接下要在1個月之內重整老字號法式餐廳的工作，與屬下志尊淳不打不相識，她先前與志尊淳上節目宣傳，看到2人吻戲害羞到不行，志尊淳則請觀眾期待到最後一刻會如何發展。

而松田翔太則對於這次的角色表示有些挑戰性，也從中學到了不少，印象最深的是有集他和高畑充希一起搭乘雲霄飛車，他透露已經有幾十年沒到遊樂園玩遊樂設施，這樣的約會體驗相當新鮮，而且該幕只有一次拍攝機會，加上兩人都不是很喜歡搭雲霄飛車的情況下，高畑充希苦笑回憶：「其實還滿恐怖的啦。」

WAKUWAKU JAPAN預計2022年4月1日0點起結束營運，告別台灣之前，除了《亂來！我居然會成為社長》，今晚11點首播的《繼母與女兒的藍調 特別版》，還有《岸邊露伴一動也不動》、《毛骨悚然撞鬼經驗》、《心動迎戰Song!》等好戲，在台開播迄今約5年半。雖經營時間不長，還是受到廣大觀眾的支持和愛護，3月31日前會繼續提供精彩節目。