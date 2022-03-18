一名車主拍下車內「電子後照鏡」影像，可看見一名男子環抱前座女騎士，並不斷搓揉胸部長達32秒。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

現今汽車許多車型都改採用「電子式後照鏡」，以清楚看見車後方狀況；有名網友在臉書分享一段32秒影片，其影片中「清楚」可見一名男子雙手環抱前座女子，男子並用手「搓揉」女子胸部；影片一出羨煞網友，紛紛表示「檢查車頭燈」、「好舒服哦」、「行車前先檢查安全氣囊」、「原來這叫作，安全感」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳一部32秒影片，他在貼文寫下「這樣會被警察開紅單嗎」；影片中手機拍攝車內的「電子式後照鏡」，其可以清楚拍下車後方的景象，卻驚見一位女子騎機車載著一名男子，清楚可見男子雙手環抱女子之外，不安分的左手不斷揉著女子的左胸，從後方來的機車停在旁邊，也不受影響，繼續摸著女子胸部長達32秒。

影片一出，引發網友熱議紛紛表示「捏泥巴，捏泥巴，捏捏捏捏」、「好舒服哦」、「行車前檢查，先檢查安全氣囊」、「除了羨慕還是羨慕」、「專業摸」、「開妨礙風化嗎」、「拍的真準」、「要體諒，人家在做手掌復健啦」、「揉情似水」、「好摸一直摸」、「原來這叫作，安全感」、「檢查車頭燈」。

一名車主拍下車內「電子後照鏡」影像，可看見一名男子環抱前座女騎士，並不斷搓揉胸部長達32秒。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

一名車主拍下車內「電子後照鏡」影像，可看見一名男子環抱前座女騎士，並不斷搓揉胸部長達32秒。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

一名車主拍下車內「電子後照鏡」影像，可看見一名男子環抱前座女騎士，並不斷搓揉胸部長達32秒。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

Your Website Title How to Share With Just Friends How to share with just friends. Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

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