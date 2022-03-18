暖心勵志電影《友你才精彩》由曾榮獲法國凱薩獎的知名導演兼演員貝赫恭朋（Bernard Campan）與他的摯友、同時也是瑞士知名的「身障哲學家」亞歷山大喬連安（Alexandre Jollien）聯手編導並擔綱主演。講述由貝赫所飾演的禮儀師「路易」在一場車禍事故上，不小心將亞歷山大飾演的身障送貨員「伊高」撞進水溝裡，這對幾乎不可能會相遇的組合，卻因這場意外搭上線，並在陰錯陽差之下坐上靈車展開一段「護送大體」的冒險旅程。該片在法國上映勇奪票房冠軍，饒富哲理又不失風趣的故事情節更是佳評如潮，感動迴響不斷，熱賣突破億萬票房！

有趣的是，《友你才精彩》的幕後故事竟巧合呼應台灣時事，片中2位主演也是透過「一通電話」結緣，開始至今將近20年的真摯友誼。貝赫恭朋表示18年前，當時他看到亞歷山大的一場電視訪談，「他幽默且略帶自嘲的話語震撼了我，讓我有種雖不相識卻心靈相通的感覺，於是我撥了電話給他。」而當年亞歷山大的父親才剛離逝，貝赫卻意外踏進他的生活。亞歷山大坦言兩人相遇後一拍即合，貝赫從此成為他生命中既像父親又如同兄弟般的存在，「我們每週都會通上三、四次電話，或是互相發送一句話、一張照片，每天都會保持聯繫，我們之間簡直沒有秘密。」而他們真實經歷與真摯的相處也將在新作《友你才精彩》中動人呈現，不帶批判且充滿智慧的對話，讓觀眾看得又哭又笑，感動表示：「即便哭紅雙眼，也能感到如釋重負。」