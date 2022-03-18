日本岩手縣外海規模5.5地震 無海嘯威脅 23:472022/03/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本氣象廳表示，岩手縣野田村觀測到震度5強地震，震央位於岩手縣外海。圖為岩手縣。（達志影像／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本氣象廳表示，日本18日晚間約11時25分（台灣晚間10時25分），岩手縣野田村觀測到震度5強地震，震央位於岩手縣外海，震源深度約20公里，這起地震無引發海嘯之虞。 日本放送協會（NHK）報導，除岩手縣野田村觀測到震度5強外，岩手縣普代村觀測到震度5弱搖晃。 觀測到震度4地區包括青森縣八戶市以及岩手縣宮古市、久慈市、九戶村、一戶町。 《科技》日本東北強震 半導體生產初估影響出爐 集邦：日本東北強震 半導體生產無大礙 #岩手縣 #觀測 #震度 #海嘯 #晚間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭近海地震規模3.5 最大震度宜花3級 14:552022/03/16 生活 美福倉儲高樓難滅火 加長型抓爪運抵現場明要拆外牆 22:092022/03/15 社會 桃機晚間突停電 PTT鄉民嗆爆民進黨：不停電比反攻大陸還難！ 20:362022/03/11 政治 房屋如保齡球！311強震後絕望海嘯畫面曝光 5分鐘吞噬整座城市 01:272022/03/18 生活 桃園永光3廠大火飄惡臭 環保局要罰 04:102022/03/12 地方新聞 整座城都在搖！日本福島7.4大地震瞬間畫面曝光 民眾尖叫站不穩 23:172022/03/16 生活 《我愛冰冰Show》收視創新高 白冰冰感動：真的苦盡甘來 15:402022/03/15 娛樂 日本福島規模7.3地震 最大震度達6強 東京都有感 22:502022/03/16 國際 蘇門答臘外海發生規模6.7地震 無海嘯之虞 12:542022/03/14 國際 大嗑龍蝦！松山意舍Que餐廳 晚間套餐兩人同行一人半價 12:262022/03/14 生活 「中國天眼」觀測到宇宙極端爆炸起源證據 20:432022/03/18 兩岸 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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