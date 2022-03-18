日本氣象廳表示，日本18日晚間約11時25分（台灣晚間10時25分），岩手縣野田村觀測到震度5強地震，震央位於岩手縣外海，震源深度約20公里，這起地震無引發海嘯之虞。

日本放送協會（NHK）報導，除岩手縣野田村觀測到震度5強外，岩手縣普代村觀測到震度5弱搖晃。

觀測到震度4地區包括青森縣八戶市以及岩手縣宮古市、久慈市、九戶村、一戶町。