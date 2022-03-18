綜藝大哥大張菲次子張少懷在2013年娶了小12歲愛妻翁馨儀，結婚9年有一對寶貝兒女，翁馨儀經常透過社群分享生活點滴，更不吝嗇展現她的好身材；最近翁馨儀和6歲兒子在戶外遛狗，上身穿著運動內衣沒有把外套拉鍊拉上，好身材若隱若現，養眼畫面卻讓兒子看不下去，親自動手拉上。

翁馨儀婚後先後生下一對寶貝兒女，但身材依舊相當火辣，17日她在臉書分享和6歲兒子栗子在公園和愛犬玩耍的日常照，她穿了運動內衣罩著外套，搭配運動短褲，看起來很休閒輕便；不過，外套拉鍊沒拉上，翁馨儀一彎腰胸前洩春光，大秀飽滿雙峰和纖細四肢。

翁馨儀外套拉鍊沒拉好，6歲兒子栗子氣到親自動手拉拉鍊。(圖/ 摘自翁馨儀臉書)

翁馨儀透露，穿這樣出門先生沒有太在意，反倒是被兒子栗子碎唸一番，栗子認為媽媽肩膀都露出來，氣得要她「把拉鍊拉好」，她笑說又沒人，但栗子發現遠方有其他路人，堅持要她把拉鍊外套拉好；在翁馨儀拉上一半後，栗子看不下去，直接親自出馬度手把她的外套拉鍊拉上，不讓媽媽好身材被看光。

事後翁馨儀調皮地表示，「我實在不好意思跟栗子說，其實…媽媽就是想露啊」；大票網友被母子有趣的互動逗樂，不禁開玩笑，「兒子會生氣，拉鍊要拉高高才乖」、「太可愛了吧」、「結果我都在注意瑪麗（翁馨儀的愛犬）」。