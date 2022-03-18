美國銀行18日發表最新周報，其根據EPFR資料研究指出，投資人連續五周把資金從歐洲股市撤出，並投入美國股市，因為俄羅斯入侵烏克蘭引發東歐地緣政局緊張，讓人擔心會波及歐洲政經局勢而衝擊外界對歐股信心。

美銀報告指迄16日止一周，有32億美元資金撤出歐股基金，雖然流出金額已明顯低於前周創新高的135億美元，但仍然是連續五周流出。

路孚特則指出，雖然歐洲指數股票型基金（ETF）2月流入92億歐元，但包含投資股票、債券、貨幣市場基金產品和其他證券的共同基金卻流出676億歐元。

資料顯示今年前兩個月，共同基金共流出919億歐元，ETF共流入347億歐元，讓歐洲整體基金業共失血約572億歐元。主要是投資人擔心新冠疫情，和俄烏危機等衝擊歐洲政經局勢，令金融市場的2月表現相當疲弱。

路孚特的理柏歐洲、中東及非洲（Lipper EMEA）研究部主管格婁（Detlef Glow）說，在經濟不明朗因素下，歐洲投資人通常會賣出長期基金，並買進用來避險的貨幣市場基金。因此2月的情況令人感到有點意外。

因為2月共同基金大失血的主因，是高達494億歐元賣出貨幣市場基金所致。相較之下，長期基金流出金額僅約90億歐元。貨幣市場基金以短期的票券和公債為主，其高度流動性被視同現金，主要用來短期避險。

格婁強調多國因通膨壓力而升息，讓歐洲投資人進一步賣出債券來保護資產，也是他們2月大舉賣出債券相關基金的主因之一。

他指出在目前金融環境下，資金大舉流出共同基金並大規模流入ETF，正重演2008年金融危機和2011年歐債危機時的資金流動模式。這種模式反映出投資人在具挑戰性的環境下仍不斷承擔更高的投資風險。